Soninha se diz a 'mais experiente' A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, abriu nesta sexta-feira sua campanha com um encontro com militantes no Pátio do Colégio, região central da capital paulista. Soninha afirmou que é mais experiente que o candidato do PT, Fernando Haddad, e do PSDB, José Serra, para gerir a cidade.