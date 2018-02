Soninha retoma campanha com reunião sobre infância Soninha Francine, do PPS, após um dia de repouso por causa de uma inflamação gastrointestinal, retomou hoje sua campanha eleitoral. Pela manhã, visitou a redação de um jornal de bairro e participou de uma reunião da Comissão de Infância, Adolescência e Juventude da Câmara Municipal de São Paulo. À tarde, cumpriu agenda parlamentar. O candidato do PP à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf, visitou pela manhã o comércio do bairro Cidade Dutra, na zona sul da capital paulista. No começo da tarde, participou de almoço na sede do jornal "Gazeta Mercantil". À tarde, o candidato fez caminhada pelo Pari, na zona leste. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), esteve envolvido em reuniões internas de campanha pela manhã. À tarde, fez corpo a corpo pela estação de metrô Santa Cruz, na região centro-sul da cidade. Levy Fidelix, do PRTB, concedeu entrevista a uma rede de televisão, pela manhã. À tarde, participou de reuniões do partido. O candidato da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Ciro Moura, deu entrevista durante a manhã a uma rede de rádio. À tarde, não teve compromissos de campanha e à noite participa de um seminário da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Edmilson Costa, do PCB, gravou pela manhã seu programa de campanha eleitoral para a TV. À tarde, foi à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) prestar solidariedade aos alunos acampados no campus da instituição para reivindicar eleições diretas de um novo reitor. Renato Reichmann, do PMN, concedeu entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo". À tarde, não teve compromissos de campanha. Anaí Caproni, do PCO, cumpriu agenda interna.