Soninha quer reduzir desigualdade entre regiões da cidade

O candidato Renato Reichmann (PMN) perguntou à Soninha Francine (PPS) o que ela faria de imediato para melhorar os problemas das creches em São Paulo. Ela disse que a desigualdade regional é um problema, já que muitas pessoas moram longe de onde trabalham. Segundo ela, é necessário reduzir essa distância fomentando a atividade econômica nas periferias. "Assim você reduz essa demanda por vagas em creches", disse. Reichmann ressaltou que nada é tão importante quanto a educação e Soninha completou dizendo: "Quando for oferecer moradia agora já vamos oferecer o serviço de creche e outros serviços públicos".