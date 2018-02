Soninha prestigia evento pelo Dia da Visibilidade Lésbica No Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, a candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, prestigia hoje à noite o lançamento da coletânea de tiras da personagem lésbica "Katita", de Anita Costa Prado, em uma livraria da Praça Roosevelt, no centro da capital paulista. O lançamento fecha o programa de comemorações pela data. À tarde, Soninha concedeu entrevista a um jornal de esportes e cumpriu agenda parlamentar. O candidato do PP, Paulo Maluf, visitou pela manhã uma feira livre no Largo da Vila Zelina, na zona leste. À tarde, almoçou com a diretoria do jornal "Folha de S. Paulo" e fez campanha pelas ruas do bairro Capão Redondo, na zona sul da cidade. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), também foi às ruas. No começo da tarde, fez corpo-a-corpo pela Avenida Faria Lima, na zona sul. Depois, fez caminhada pela estação Tatuapé do Metrô e pela Praça Silvio Romero, no Tatuapé, zona leste. Renato Reichmann, do PMN, participou pela manhã de uma palestra para estudantes sobre desenvolvimento sustentável, na sede do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). À tarde, gravou entrevista para uma rede de televisão e para um jornal esportivo. O candidato da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Ciro Moura, concedeu pela manhã entrevista a uma rede de TV. No começo da tarde, almoçou com candidatos a vereador do partido em um restaurante da Vila Madalena, zona oeste. Edmilson Costa, do PCB, participou de um almoço na sede da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) para expor planos de governo e propostas para a categoria. À tarde, concedeu entrevista a uma rede de TV. Levy Fidelix, do PRTB, participou pela manhã de reuniões internas de campanha. À tarde, gravou seu programa eleitoral para a TV. No começo da noite, Fidelix visita os bairros Santana, Horto Florestal, Tucuruvi e Jaçanã, na zona norte. A candidata do PCO, Anaí Caproni, não teve agenda pública.