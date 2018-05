Soninha participa de sabatina sobre ética racial A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, participa na noite de hoje de sabatina promovida pelo grupo Educação e Cidadania de Afro-Descendentes e Carentes (Educafro). Na intitulada Sabatina-Afro serão discutidas políticas públicas educacionais e de ética racial. À tarde, a candidata participou de um chat em um portal de internet. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), concedeu entrevista pela manhã para dois jornais impressos. Na hora do almoço, ele fez corpo-a-corpo pela Avenida Paulista, na região central da cidade. Já Paulo Maluf, do PP, deu entrevista no início da tarde a uma rede de TV. Depois, ele fez carreata pelo bairro Itaim Paulista, na zona leste. Renato Reichmann, do PMN, participou pela manhã do Fórum de Investimentos, Comércio, Turismo e Cultura do Peru, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O evento teve a presença do presidente do Peru, Alan García. Levy Fidelix (PRTB), Anaí Caproni (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Ciro Moura - da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB) - não tiveram agenda pública de campanha.