Soninha participa de debate com estudantes em São Paulo

A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, participa nesta terça-feira, 23, de um debate sobre planos de governo com alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região central da capital paulista. Pela manhã, Soninha concedeu entrevista a uma rede de TV e a uma rádio. No fim da tarde, ela foi a um colégio da zona oeste, onde participou de debate com pais, estudantes e funcionários da instituição. O candidato Paulo Maluf, do PP, visitou o comércio da Lapa, na zona oeste da cidade. À tarde, ele fez carreata pela região de Itaquera, na zona leste, À noite, está programada uma entrevista a uma rede de TV. Renato Reichmann, do PMN, visitou o Centro Educacional Unificado (CEU) Horizonte Azul, no Jardim Ângela, zona sul. À tarde, ele participou de chat em um portal de internet. À noite, concederá entrevista à Rádio Eldorado e acompanhará um candidato a vereador do partido em debate para candidatos ao cargo da zona norte, em um clube da região. O candidato Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), concedeu entrevista pela manhã a um jornal on-line. Levy Fidelix, do PRTB, que também é presidente da legenda, está em Brasília para resolver assuntos do partido. Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Anaí Caproni (PCO) e Edmilson Costa (PCB) tiveram agenda interna de campanha.