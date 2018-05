Soninha mostra plano de governo para a educação A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, participou, na tarde de hoje, do "Painel Político sobre a Educação de São Paulo", organizado pelo Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo (Sinesp). Durante o evento, a candidata apresentou seu programa de governo para a educação na capital paulista. Participaram da reunião supervisores escolares, diretores de escola, assistentes de diretor e coordenadores pedagógicos do ensino público municipal. O candidato do PP, Paulo Maluf, aproveitou o dia para fazer carreatas pelos bairros Vila Mariana, na zona sul, e Itaquera, zona leste. Ele ainda caminhou pelos bairros cumprimentando eleitores. À noite, concede entrevista a uma rede de TV. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), fez corpo-a-corpo pela manhã na portaria da Universidade Paulista de Medicina, na Vila Clementino, zona sul da capital. À noite, participa de sabatina na Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). Renato Reichmann, do PMN, concedeu entrevista no começo da tarde a um site jornalístico. Levy Fidelix, do PRTB, deu entrevista pela manhã a uma rádio. À tarde, concedeu entrevista à TV-USP. Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Ciro Moura, da aliança "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), e Anaí Caproni (PCO) não tiveram agenda pública de campanha.