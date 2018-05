Soninha faz palestra em colégio sobre planos de governo

A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, faz na noite desta quarta-feira, 24, palestra sobre suas propostas de governo para professores, alunos e funcionários de um colégio de ensino fundamental e médio da zona sul. Pela manhã, a candidata visitou um tradicional escritório de advocacia da capital. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas Paulo Maluf, do PP, fez carreata pela manhã no bairro Cidade Ademar, na zona sul. À tarde, o candidato caminhou pela região de Pirituba, na zona oeste. Já Ivan Valente, da coligação Alternativa de Esquerda para São Paulo (PSOL-PSTU), concedeu entrevista pela manhã para duas rádios. À tarde, fez caminhada pelo centro de São Paulo. Renato Reichmann, do PMN, participou pela manhã, na Câmara Municipal, de debate com vereadores sobre o Sistema Público de Demanda por Creches. À tarde, concedeu entrevista a uma rádio e uma rede de TV. Ciro Moura, da coligação Tostão contra o Milhão (PTC-PTdoB), deu entrevista pela manhã a uma rede de TV e à tarde a uma rádio, enquanto Levy Fidelix, do PRTB, almoçou com deputados do partido, no centro da cidade. Edmilson Costa, do PCB, almoçou na Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis). No encontro, apresentou planos de governo e pediu votos aos associados. Anaí Caproni (PCO) não teve agenda pública de campanha.