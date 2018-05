Soninha expõe propostas a trabalhadores do transporte A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, almoçou hoje com a diretoria do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), na Câmara Americana de Comércio (Amcham), zona sul da capital paulista. Durante o encontro, Soninha falou sobre seus planos de governo e de propostas para a categoria. Paulo Maluf, do PP, concedeu pela manhã entrevista a duas rádios e fez carreata pelo bairro Chácara Santo Antônio, na zona sul. À tarde, visitou o comércio da Rua 25 de Março, no centro. Ivan Valente, da frente "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), fez caminhada à tarde pelo centro da capital, passando pela Praça do Patriarca, Rua da Consolação e Rua Maria Antônia. Levy Fidelix, do PRTB, fez corpo-a-corpo à tarde pelos bairros Vila Prudente e Sapopemba, na zona leste. À noite, concede entrevista a uma rede de TV. Renato Reichmann, do PMN, participou pela manhã de um encontro promovido pelo movimento social Mulheres da Verdade, com o tema "Eleitor Brasileiro: Vítima ou Cúmplice?", no Teatro CIEE, na zona sul da cidade. Edmilson Costa (PCB), Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), e Anaí Caproni (PCO) não tiveram hoje agenda pública de campanha.