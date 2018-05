Soninha expõe planos de governo na USP A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, participa na noite de hoje de debate sobre planos de governo com estudantes da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de São Paulo (USP). Soninha deve terminar tarde seu dia de campanha: às 22 horas a candidata deve comparecer ao tradicional Encontro dos Jovens Advogados da Subseção Pinheiros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Espaço Cultural Lélia Abramo, zona oeste da cidade. Soninha vai ao evento acompanhada de candidatos a vereador do partido. Pela manhã, a candidata concedeu entrevista a uma revista e, à tarde, para uma rede de TV. Paulo Maluf, do PP, fez carreatas pela manhã no bairro Jardim Nove de Julho, na zona leste, e à tarde no Ipiranga, zona sul. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), fez caminhada no início da tarde pela região central da capital - Praça da República e Mercado Municipal. À noite, concede entrevistas a um jornal de TV e a um jornal impresso. Renato Reichmann, do PMN, concedeu entrevistas pela manhã a um programa cultural de TV e a um site de comunicação. Levy Fidelix, do PRTB, almoçou com candidatos a vereador do partido, no centro da capital. Ciro Moura - "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB) -, Edmilson Costa (PCB) e Anaí Caproni (PCO) não tiveram hoje agenda pública de campanha.