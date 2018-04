Sondagem sobre sucessão na capital tira Russomanno Pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgada segunda-feira pela Rede Bandeirantes gerou críticas do PRB, cujo pré-candidato, Celso Russomanno, ficou de fora do levantamento. Segundo a Band (o Ibope não disponibilizou a pesquisa), o ex-governador José Serra (PSDB) lidera a corrida, com índices que variam de 20% a 18% das intenções de voto. Em levantamento do Datafolha divulgado no início do mês, Russomanno liderava a maioria dos cenários.