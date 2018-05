'Soldados da borracha' serão indenizados

O texto segue agora para promulgação. A indenização será repassada aos dependentes dos beneficiados que já morreram. A PEC mantém o pagamento vitalício de dois salários mínimos para os ex-seringueiros.

Segundo o relator do texto, senador Aníbal Diniz (PT-AC), estima-se que 60 mil pessoas trabalharam na região, com grandes sacrifícios, produzindo uma matéria-prima crucial para as forças aliadas que derrotaram Hitler e o nazismo. Ele estima em seis mil o número de "soldados da borracha" ainda vivos. Somados aos dependentes, serão cerca de 12 mil pensionistas. A PEC recompensa trabalhadores que não recebem, como os soldados e pracinhas, auxílio por contribuição em conflito armado, A União gastará com a PEC cerca de R$ 300 milhões.