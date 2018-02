Solange Amaral defende bilhete único no Rio e alfineta Cabral

A deputada federal Solange Amaral (DEM), convidada desta quarta-feira, 27, da série de sabatinas do Grupo Estado com candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, afirmou que se for eleita dará ênfase às seguintes questões: maior entendimento com os governos estadual e federal; implantação do bilhete único - em parceria com o governo do Estado - para a melhoria do setor de transportes e maior atenção para a saúde, sobretudo no setor de prevenção. O vídeo do debate pode ser visto na TV Estadão (clique aqui). Veja também: Especial: Perfil de Solange Amaral Solange Amaral diz que é possível fazer mais moradias populares Se eleita, meu primeiro ato será procurar Lula, diz Solange 'Não chamei Lula de chefe de quadrilha', ironiza Solange Amaral Solange Amaral quer maior integração entre esferas na saúde As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro A candidata do DEM lembrou que acontecem escândalos de corrupção na área de saúde, citando o caso dos Sanguessugas e o das ONGs no governo estadual do casal Garotinho, e pediu "muito cuidado" com as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), destaque do governo Sérgio Cabral no Estado do Rio de Janeiro e que também se constitui em uma das principais bandeiras do candidato Eduardo Paes (PMDB). Segundo Solange Amaral, as UPAs "são implantadas sem servidor público e sem licitação". E alfinetou: "É recurso público. Tem critérios para serem usados." De acordo com ela, a manutenção da UPA custa quase o triplo de um posto de saúde normal. Solange repetiu diversas vezes que as UPAs estão sendo feitas sem licitação. "Meu grande receio é a motivação eleitoral", afirmou. Ela comentou que há 11 hospitais estaduais no município do Rio e cobrou proposta do governo estadual. Outras sabatinas O evento faz parte da série promovida pelo Grupo Estado com candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB) e Fernando Gabeira (PV) já participaram da sabatina. Na quinta e sexta-feira, participarão Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, de 1º a 5 de setembro, serão sabatinados, no auditório do Grupo Estado, Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). O evento acaba dia 8, com Ivan Valente (PSOL). O horário é o mesmo do Rio, das 11 às 13 horas. Informações e inscrições no http://www.estadao.com.br/sabatinas/home.htm