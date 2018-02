Solange Amaral defende atuação do Exército no Rio

A deputada federal Solange Amaral (DEM), convidada desta quarta-feira da série de sabatinas do Grupo Estado com candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, se mostrou favorável à vinda do Exército e da Força Nacional de Segurança para a cidade. Deixou claro, porém, que essa é uma questão que depende das polícias, do governo do Estado e não da Prefeitura. "Depende de o governo do Estado não investir só na questão dos confrontos, mas também no patrulhamento das ruas", disse. O vídeo do debate pode ser visto na TV Estadão (clique aqui). Veja também: Especial: Perfil de Solange Amaral Solange Amaral diz que é possível fazer mais moradias populares 'Não chamei Lula de chefe de quadrilha', ironiza Solange Amaral Solange Amaral defende bilhete único no Rio e alfineta Cabral Solange Amaral quer maior integração entre esferas na saúde As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro De acordo com a candidata, é preciso cobrar das autoridades policiais o patrulhamento das ruas, inclusive porque "o crime de oportunidade, de comércio, avançou 51%", disse, sem citar o período. Ela comentou que o carioca quer segurança. Solange disse ainda que, se eleita, vai comprar mil câmeras para serem colocadas nos centros de comércio da cidade, para ajudar na vigilância. Ela prometeu "avançar no trabalho de prevenção" ao crime, dando prosseguimento às políticas de prevenção de dependência química, educação de crianças e adultos, iluminação nas ruas, dentre outras. Ela também citou que a revitalização do Porto do Rio, no Centro, é prioridade para ela. Nesse sentido, disse que já conversou com o ministro das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, sobre o assunto e que será implantado o maior aquário da América Latina na área. "Fala-se em atrair o Cirque du Soleil" para a região, comentou.