Sociedade deve ser ouvida, diz ministra sobre comissão A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, afirmou que o Congresso precisa ouvir a sociedade no episódio envolvendo a escolha do deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. "Acredito que o Parlamento precisa dar uma solução, precisa ouvir a sociedade. Na Câmara dos Deputados é muito importante que, numa comissão de direitos humanos e minorias, as chamadas minorias estejam representadas", disse a ministra. "Se elas não tiverem representadas neste espaço, elas poderão avaliar estarem excluídas da vida parlamentar ou do interesse do Parlamento, o que não é verdadeiro."