Sob gestão de Agnelo, crise persiste em Brasília

Apesar do orçamento generoso de R$ 25 bilhões anuais, o governo está falido e, numa tentativa de enxugar as contas, Agnelo fechou o cofre para as categorias que foram bater à sua porta. As áreas mais atingidas são as de Educação e Segurança Pública. A Polícia Civil já fez três greves e a Polícia Militar passou meses numa operação tartaruga. Como resultado, os índices de criminalidade explodiram.

Na Educação, uma greve que já dura 40 dias ameaça o ano letivo. Os próximos que ameaçam cruzar os braços são os servidores do Metrô, do Detran, agentes penitenciários e agentes da Saúde. Desde que Agnelo assumiu, mais de 80% dos servidores públicos já fizeram greve. / V.M.