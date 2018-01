Só 17% dos eleitores estão em área ‘volúvel’

Segundo o Ibope, apenas 17% dos eleitores estão em cidades consideradas volúveis, ou seja, que não se alinharam nem ao PT nem ao PSDB em 2006 e 2010. Os municípios pró-PT, que votaram em presidenciáveis do partido nas duas eleições, concentram metade do eleitorado nacional. O terço restante está nas áreas anti-PT.

Com uma metodologia diferente da aplicada pelo Estadão Dados, o instituto chegou às mesmas conclusões.

“O voto está cada vez mais consolidado nas áreas geográficas: apenas 9% dos municípios classificados como anti-PT não votaram no PSDB em 2014, e só 6% dos municípios pró-PT mudaram de lado e escolheram o PSDB”, disse a diretora executiva do Ibope Inteligência, Marcia Cavallari. O candidato tucano Aécio Neves levou leve vantagem nas cidades volúveis: venceu em 52% delas.

No conjunto dos 2.997 redutos petistas, a presidente Dilma Rousseff venceu por 65% a 35% dos votos no 2.º turno. Nas 1.333 cidades antipetistas, o placar foi invertido: 65% a 35% para Aécio. Como as cidades pró-PT concentram mais eleitores, Dilma obteve uma vantagem de 15,4 milhões de votos em seus redutos, superior à conquistada por Aécio em suas áreas (10,4 milhões).

Com isso, de nada adiantou o tucano vencer nos 1.234 municípios volúveis por 54% a 46%, já que a diferença em relação à adversária foi de apenas 1,5 milhão de votos. No total do eleitorado, a candidata do PT teve cerca de 3,5 milhões de votos a mais.

O Ibope observa que a inclusão dos resultados de 2014 nos mapas eleitorais trará poucas alterações nas áreas pró e anti-PT, e que a correlação entre voto e geografia continuará forte.

A divisão do eleitorado por zonas segundo a votação do PT foi feita pela primeira vez na eleição municipal de 2012, com metodologia desenvolvida em parceria entre o Ibope e o Estadão Dados.