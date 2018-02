Skaf participa da 'Entrevistas Estadão' nesta sexta

O candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, será o quinto entrevistado nesta sexta-feira, 8, às 16 horas, da série Entrevistas Estadão com os principais candidatos da disputa estadual. Todas as entrevistas terão transmissão ao vivo pelo portal estadão.com.br.

Quem quiser acompanhar a entrevista ao vivo, no auditório do Grupo Estado, basta se inscrever no site www.furqdelg.com.br/estadao-eleicoes2014. O número é limitado e respeitará a ordem de registro. O público também pode se inscrever ou tirar dúvidas pelo telefone (11) 2875-4158.

Os espectadores poderão fazer perguntas por escrito aos candidatos, que serão avaliadas pelos jornalistas do Estado. Os internautas podem enviar questões pelas redes sociais através da hashtag #EntrevistasEstadao. Ao longo das entrevistas, os candidatos vão responder à Pergunta do Twitter, selecionada entre os usuários do microblog.

O auditório fica na avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, no bairro do Limão.

Outros quatro candidatos foram entrevistados nessa semana. Abriu a série o governador Geraldo Alckmin (PSDB), seguido pelos candidatos Gilberto Natalini (PV), Gilberto Maringoni (PSOL) e Alexandre Padilha (PT).