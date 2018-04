Situação em Santo André, no Grande ABC, está indefinida

Em Santo André, segundo maior colégio eleitoral do ABC, a situação está indefinida. Durante toda a corrida eleitoral, o candidato petista Vanderlei Siraque esteve à frente, e venceu o primeiro turno com 48,9% dos votos. O segundo colocado, o vereador Aidan Ravin (PTB) saltou dos 21,76% do primeiro turno para 51% na última pesquisa Ibope, divulgada sexta-feira, 24, à noite. Veja também: Onde votar: Ferramenta traz endereço e mapa do local de votação Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições Veja últimas pesquisas Ibope/Estado/TV Globo Ravin votou por volta das 11h no colégio Joaquim de Carvalho Terra, na Vila Marina, acompanhado de seus pais e sua esposa. Ele creditou seu avanço nas pesquisas à agressividade do adversário na reta final. "O pessoal dele (Siraque) me ajudou muito. Foram tantas mentiras que só conseguiu convencer a militância dele. O eleitor não acreditou". Já Siraque procurou minimizar o resultado da pesquisa Ibope, dizendo que outras cinco pesquisas o apontam como favorito. Em entrevista coletiva após votar, às 12h30 no colégio Adamastor de Carvalho, acompanhado pelo prefeito João Avamileno (PT) e o candidato a vice Cícero Martinha (PDT), na Vila Metalúrgica, afirmou que "toda eleição é difícil", e que nunca comemorou antes do final. Ele ainda aproveitou para desferir o último ataque ao rival. "Durante a campanha toda não vi uma só proposta do a adversário. Criticam as nossas, mas não têm idéias melhores."