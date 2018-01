'Situação de brasiguaios é gravíssima', diz secretário

Segundo ele, ao contrário do que chegou a informar a imprensa daquele país, os "carperos", como se autodenominam os sem-terra paraguaios, continuam ocupando as fazendas invadidas há mais de uma semana em Nacunday, e estão cada vez mais ameaçadores. "Conversei hoje (ontem) com vários produtores e eles disseram que a situação se agravou após o pronunciamento de Lugo."

Na segunda-feira, Lugo prometeu assegurar a ordem e garantiu que os mandados judiciais de reintegração de posse das áreas invadidas seriam cumpridos.

Na sexta-feira, o secretário enviou ofício à ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, pedindo uma "intervenção imediata" do Ministério das Relações Exteriores e do Conselho Nacional de Imigração junto ao governo paraguaio para reforçar a proteção aos brasileiros. "Está na hora do governo mostrar sua força diplomática e todo seu peso político para que os brasileiros que moram lá se sintam protegido."

De acordo com o secretário, os senadores Roberto Requião (PMDB-PR), Álvaro Dias (PSDB-PR) e Fernando Collor de Melo (PTB-AL) estão articulando, com vários deputados, a formação de uma comissão para visitar a fronteira e conversar com lideranças dos produtores e autoridades paraguaias em Foz do Iguaçu. A data ainda será definida.