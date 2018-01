Site irregular gerou denúncia contra deputado O Ministério Público Federal encaminhou ao Supremo denúncia contra Júlio Delgado (PSB-MG) acusando-o de manter no ar seu site de campanha em período proibido pela Justiça Eleitoral. "O site da campanha eleitoral do denunciado funcionava normalmente, divulgando propaganda eleitoral", consta no documento. A legislação eleitoral proíbe que os candidatos façam qualquer tipo de propaganda a partir da quinta-feira anterior ao domingo de eleições. Em 2010, a eleição ocorreu no dia 3 de outubro. Portanto, o site deveria estar desativado desde o dia 1.º. Segundo Delgado, o fato não passou de esquecimento de sua equipe.