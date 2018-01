'Singularidade do objeto justifica falta de licitação' A EPL informou que o Centro Von Braun " é o único que reúne todos os elementos necessários para o desenvolvimento dos projetos contratados, equipe técnica de profissionais com notória experiência no setor de transporte, capacidade de inovação tecnológica e disponibilidade de laboratório próprio." Em nota, a empresa justifica a inviabilidade da competição pela "singularidade do objeto". O Centro foi responsável por toda a especificação técnica do programa de identificação veicular. "Criamos uma solução mais barata e mais segura", diz Dário Thomer, diretor do Centro.