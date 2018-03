Sindicato já tinha feito denúncia sobre as lanchas

O presidente do sindicato, Osvani Gonçalves, disse ontem que ainda aguarda manifestação do MPF. Segundo ele, em novembro podiam ser contadas 13 lanchas ancoradas em uma marina na cidade de Biguaçu, nos arredores de Florianópolis. "O aluguel mensal do espaço era de R$ 2 mil por lancha", disse Gonçalves.

Na ocasião, o sindicato pediu uma das lanchas para serviços de socorro a pescadores, mas o ministério negou. / JÚLIO CASTRO, ESPECIAL PARA O ESTADO