Sindicalista relata oferta de propina dentro do ministério A edição deste fim de semana da IstoÉ também traz denúncia de corrupção no Ministério do Trabalho. Na reportagem, o presidente do Sindicato de Trabalhadores em Bares e Restaurantes da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira (Sindrest), João Carlos Cortez, acusa assessores diretos do ministro e o deputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente da Força Sindical, de cobrarem propina para a regularização da entidade durante reunião dentro de um gabinete do ministério.