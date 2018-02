Siglas de oposição preparam ações nas redes sociais

Os jovens tucanos optaram pelas ações online a fim de manter a estratégia que vêm usando desde o início do ano. "Estamos estimulando as pessoas, desde janeiro, a ir às redes sociais e pedir que o Supremo não deixe de julgar o mensalão", afirmou o secretário nacional de Juventude do PSDB, Wesley Goggi. Seguindo essa linha, o PSDB postou ontem em seu site um vídeo no qual classifica o mensalão como "o maior escândalo de corrupção já registrado no Brasil".

A coordenadora nacional da Juventude do PPS, Raquel Dias, diz que o partido prepara um "tuitaço" para quinta. A hashtag escolhida foi #anodejustiça. "A desculpa para não julgar o mensalão este ano era porque estamos em ano eleitoral. Mas nós queremos um ano diferente", afirmou.

Já os militantes do PSOL afirmam que vão usar as redes sociais para convocar um ato para a manhã de quinta-feira na frente do STF, em Brasília. "Nós não podemos esquecer que muitas das pessoas que formam o PSOL hoje deixaram o PT por causa desse escândalo", disse Enilton Rodrigues, membro da Executiva da sigla. / I.P.