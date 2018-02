Sigla não cobrará cargos do PT, afirma Cid Gomes O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), disse nessa quinta-feira, 19, ao Estado que seu partido não vai retaliar o PT pedindo os cargos nos Estados em que as legendas são aliadas. "Foi muita manifestação de fígado e pouca manifestação da razão (declarações sobre cobrar do PT os cargos nos Estados). Muito mais do que fígado", afirmou. "A reunião não tratou em nenhum momento dessa questão. Um integrante da executiva foi lá e, da sua cabeça, colocou para a imprensa essa questão", explicou o governador.