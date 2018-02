Sigla é a 'casa' de ex-governador, afirma Aécio O senador Aécio Neves (MG), presidente nacional do PSDB, disse ontem, em Curitiba, que, se for o candidato tucano à Presidência em 2014, espera contar com o apoio do ex-governador de São Paulo José Serra. Para Aécio, o "PSDB é a casa de Serra". "Nós esperamos que ele esteja conosco", afirmou. "Tenho muito otimismo quanto à presença do Serra entre nós."