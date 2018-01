Siemens mandou Rheinheimer à Alemanha para obter provas

Rheinheimer afirmou, em colaborações premiadas na Polícia Federal e no Ministério Público Federal, que as empresas do setor não só praticavam cartel como corrompiam políticos paulistas pagando propina. Para Selhorst, promotores de São Paulo chegaram a negociar uma delação premiada com o ex-diretor, mas desistiram após concluírem que ele não tem como provar as acusações.

Selhorst concedeu a entrevista em 17 de dezembro. Nela, criticou o governador Geraldo Alckmin (PSDB) por inicialmente ter processado apenas a Siemens - por determinação judicial, o Estado incluiu as demais empresas denunciadas no caso, mas Alckmin sempre frisou que a Siemens era ré confessa e que as outras serão excluídas dos autos caso não se encontre nada contra elas. "A ação que ele ajuizou foi prematura. O fato de atacar a Siemens e não os demais estimula o silêncio das outras partes", disse.

O executivo declarou que, pelos seus cálculos, se ficar comprovado sobrepreço de 30% do valor dos contratos - como os lenientes estimaram a respeito de um dos seis contratos denunciados -, a Siemens deveria devolver aos cofres paulistas R$ 37 milhões. "É um valor muito diferente dos R$ 570 milhões que a mídia divulga."

O governo paulista afirmou, em nota, sobre a fala de Selhorst, que "está defendendo o interesse público". "Nunca foi dito que a ação de indenização se limitaria à Siemens, mas que começaria por ela porque é ré confessa no âmbito do acordo de leniência."