Severino Cavalcanti é eleito prefeito de João Alfredo

Severino Cavalcanti (PP), ex-presidente da Câmara Federal, foi eleito em primeiro turno prefeito da sua cidade natal, João Alfredo, em Pernambuco, com 8.632 votos, 52,31%, dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Sebastião dos Santos (PSDB), que obteve 47,69%, com 7.869 votos. O candidato eleito renunciou à presidência da Câmara, em 2005, para não ser cassado na acusação do episódio que ficou conhecido como "mensalinho". A denúncia foi de que o empresário Sebastião Buani pagou propina a Severino Cavalcanti, o então presidente da Casa, para manter restaurantes na Câmara Federal.