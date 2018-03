SERVIDORA GRAMPEADA 'DEU UMA GERAL' NO CORPO A Polícia Federal não terá dificuldades de rastrear o produto adquirido com a propina da máfia dos caça-níqueis no caso da servidora Sônia Regina, da Prefeitura de Luziânia (GO). Interceptação telefônica revela que ela usou o dinheiro para uma "geral" no corpo, com "lipos" e "retoques no peito".