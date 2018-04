Serra vota cercado por seguranças e evita imprensa O governador José Serra votou por volta de 16h10 no Colégio Santa Cruz, em São Paulo, sob um forte esquema de segurança e não quis falar com a imprensa. Sua chegada era aguardada por um grande grupo de repórteres e cinegrafistas que estavam no local desde o final desta manhã. Questionado pela Agência Estado se iria conversar com os jornalistas depois de votar, o governador não se pronunciou e preferiu fazer o percurso até a urna eletrônica em total silêncio. O forte esquema de segurança isolou o governador dos jornalistas, fato que provocou um início de tumulto. Logo depois de votar, o governador deixou o local por outra saída, despistando a imprensa. De acordo com sua assessoria, o governador voltou ao Palácio dos Bandeirantes e não está previsto que conceda entrevista ainda hoje.