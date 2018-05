Serra viaja para Praia Grande para apoiar candidato tucano

Com a disputa acirrada entre os candidatos do PSDB e PMDB à Prefeitura de Praia Grande, o governador José Serra (PSDB) viajou de última hora para apoiar o seu correligionário Roberto Francisco dos Santos nas eleições da cidade. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Serra foi até Praia Grande de helicóptero e entre as 14 e 15 horas caminhou ao lado do candidato tucano e do atual prefeito, Alberto Mourão (PSDB), pela avenida Costa e Silva, no Boqueirão. No trajeto, cumprimentou a população, acompanhado de dezenas de militantes, bandeiras e carro de som. A visita não constava na agenda do governador divulgada pelo Palácio dos Bandeirantes e o próprio prefeiturável só soube que Serra viria horas antes. Serra afirmou que foi até Praia Grande como companheiro de partido e não governador. "Vim para mostrar a importância que a eleição de Roberto Francisco tem para a gente". Diferentes pesquisas de opinião alteram a liderança das intenções de voto ente Roberto (PSDB) e Alexandre Cunha (PMDB). A última pesquisa Ibope/TV Tribuna (afiliada da Rede Globo) mostrou Roberto com 39% e Cunha com 35% da preferência do eleitorado. Compadres - Alexandre Cunha é padrinho da filha caçula de Roberto - os dois candidatos trabalharam juntos por mais de 15 anos ao lado do prefeito Alberto Mourão. No entanto, Cunha (que era vice de Mourão) rompeu com o prefeito em 2007.