Serra vai a Londrina para apoiar candidato tucano O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), esteve hoje em Londrina, no norte do Paraná, para manifestar apoio ao candidato tucano à prefeitura da cidade, deputado federal Luiz Carlos Hauly. Ele disputa o segundo turno contra o deputado estadual Antônio Belinati (PP). Serra foi do aeroporto ao centro da cidade em uma carreata, gravou uma mensagem para o horário eleitoral e, depois, fez uma caminhada pelo calçadão. Ele disse que apóia Hauly por considerá-lo um "amigo", além de defender que é o mais preparado e mais experiente para comandar a segunda maior cidade do Paraná. Mas não foi apenas Hauly quem recebeu apoio. O deputado federal Barbosa Neto (PDT), terceiro colocado no primeiro turno, com apenas 1.871 votos a menos que Hauly, anunciou que apoiará Belinati, apesar de o presidente regional do PDT, senador Osmar Dias, estar com o tucano. "A minha decisão é pessoal e não é nenhuma afronta", justificou Barbosa Neto. Mas ele ainda pode assumir o lugar de Belinati na disputa, porque o Ministério Público Eleitoral recorreu de decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marcelo Ribeiro, que concedeu o registro da candidatura. Belinati, que tenta comandar a prefeitura pela quarta vez, foi considerado inelegível em decorrência de rejeição das contas de sua última administração. O julgamento pode acontecer amanhã.