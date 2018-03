'Serra tem obsessão pelo Planalto', diz Haddad

Diante das críticas do candidato tucano José Serra, que chamou de "fascista" a conduta do PT, por "atuar para destruir adversários", o pré-candidato petista à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, contra-atacou ontem, afirmando que o principal alvo do adversário tem sido, constantemente, o governo federal. "O tom de Serra tem revelado bastante agressividade em relação ao governo federal, pelo que ele tem uma determinada obsessão", afirmou.

Haddad fez os comentários ao fim de uma reunião com o arquiteto Ruy Ohtake, no diretório municipal. Mencionou também os ataques de Serra à presidente Dilma Rousseff.

O ex-ministro garantiu que, na campanha, não pretende adotar a mesma postura do adversário, preferindo focar seu discurso na discussão de propostas.

Kassab vs Marta. Haddad classificou de "discussão menor" a troca de farpas entre sua aliada, a senadora Marta Suplicy (PT), e o prefeito Gilberto Kassab (PSD). Em resposta a um artigo no qual Marta criticou a atual gestão, o prefeito respondeu com outro texto na imprensa, em que também ataca a gestão da petista na Prefeitura.

"Prefiro não comentar. Fica uma discussão menor. Nós queremos é discutir a cidade, as propostas. É isso o que vai fazer a diferença", concluiu Haddad.