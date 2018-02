Serra participa de convenção que irá oficializar Aécio como candidato do PSDB

SÃO PAULO - O ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB), que chegou a ser cotado para disputar as eleições presidenciais deste ano pelo PSDB, participa da convenção nacional da sigla que vai homologar, logo mais, o nome do senador mineiro Aécio Neves à Presidência da República.

Aécio chegou momentos depois, acompanhado da cúpula de seu partido. Além de Serra, estão presentes o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A ideia dos tucanos é mostrar que o partido começa oficialmente esta corrida à Presidência da República unido. A presença de Serra é simbólica para mostrar essa unidade.

Aécio entrou no palco do auditório de mãos dadas com FHC e foi ovacionado pelos correligionários.