Serra participa de campanhas apenas fora da capital

A duas semanas das eleições municipais, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), ainda não participou de nenhum ato público com populares na capital paulista em companhia do candidato a prefeito Geraldo Alckmin (PSDB). Contudo, tem se engajado abertamente em outras cidades, apoiando não apenas os candidatos do partido, mas também o DEM, como ocorreu em Suzano, na Grande São Paulo. Serra fez campanha também em Osasco, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e no Grande ABC. Desde o início de setembro, ele tem dedicado os finais de semana às atividades partidárias, justamente para não conflitar com atos oficiais na qualidade de governador. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas No sábado, por exemplo, Serra esteve em três municípios. Em Osasco, caminhou pelo calçadão da cidade ao lado do deputado estadual e candidato a prefeito Celso Giglio (PSDB). A cidade hoje é governada pelo prefeito Emídio de Souza (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto, seguido por Giglio, candidato da Coligação Pela Reconstrução de Osasco (PSDB-DEM). O governador de São Paulo esteve também em São José dos Campos, onde, ao lado do prefeito Eduardo Cury (PSDB), candidato à reeleição, andou pelo centro e visitou o Mercado Municipal. Na cidade, Cury tem como principal concorrente o candidato Carlinhos Almeida (PT). Serra encerrou o dia em Suzano, participando de ato público para cerca de 5 mil pessoas em apoio ao candidato Estevam Galvão (DEM), que disputa o Poder Executivo municipal com os candidatos Gerson Mamede (PDT), Marcelo Candido (PT), candidato à reeleição, e Roberto Toyokatsu Akiyama (PCB), mais conhecido como "Toyo". Assim como em Osasco, o município é governado pelo PT. No dia 6, o governador havia visitado o Grande ABC. Em Diadema, participou de caminhada na companhia do candidato José Augusto de Souza Ramos (PSDB), cujo principal rival é o candidato Mário Reali (PT), e depois foi a São Bernardo do Campo, num ato de apoio ao candidato Orlando Morando (PSDB), que disputa a administração municipal contra o ex-ministro do Trabalho Luiz Marinho (PT). O Palácio dos Bandeirantes não divulga a agenda de Serra em eventos pessoais. Fontes informaram que, no dia 27, o governador estará em Guarulhos, em evento do candidato Carlos Roberto de Campos (PSDB). Segundo maior colégio eleitoral do Estado, a cidade é dirigida há dois mandatos pelo PT. O líder das últimas pesquisas é o candidato Jovino Candido (PV). Alckmin Na capital, os encontros públicos entre Serra e Alckmin aconteceram apenas em duas oportunidades. A mais recente foi na semana passada, no jantar comemorativo aos 20 anos do PSDB, que reuniu 400 apoiadores que pagaram mil reais o convite. Em agosto, eles encontraram-se durante jantar de aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras. A campanha do candidato do PSDB a prefeito de São Paulo alega encarar com normalidade esta situação. "Considero a presença do governador em outras cidades absolutamente normal", afirma o deputado federal e coordenador de campanha, Edson Aparecido (PSDB). Segundo Aparecido, não há nenhum evento agendado entre Serra e Alckmin até o fim do primeiro turno. Mas ele disse acreditar na presença do governador paulista. "Tudo tem o seu momento adequado. Ele vai participar de algum evento. É só questão de tempo", disse. O PSDB da capital paulista vive uma crise interna, com parte apoiando Alckmin e outra parte fazendo campanha para o prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição. A candidata Marta Suplicy (PT) lidera as pesquisas.