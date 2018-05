Serra não confirma afastamento para fazer campanha Por meio da assessoria de imprensa, o Palácio dos Bandeirantes não confirmou um eventual afastamento do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), para se dedicar à campanha municipal em São Paulo. A sugestão foi apresentada na manhã de hoje pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, durante o debate "O Futuro do Pré-Sal", no auditório do Grupo Estado. "Não há nada previsto. Não confirmamos esta informação", disse a assessora de imprensa Maíra Gaban.