Serra ignora avaliação de Kassab: 'Não sou comentarista do Datafolha'

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, visitou neste domingo, 22, o Parque da Juventude e a Biblioteca de São Paulo, instalada durante o seu governo no terreno onde ficava o antigo presídio do Carandiru, na zona norte da cidade.

Durante a visita, o candidato não quis entrar em detalhes sobre a mais recente pesquisa Datafolha que aponta o prefeito da capital e seu sucessor no cargo, Gilberto Kassab (PSD), com a pior avaliação entre seis administradores de capitais, com nota 4,4 de eleitores paulistanos, numa escala de zero a dez, em levantamento realizado nos dias 19 e 20 deste mês. Questionado se a mais baixa nota da gestão Kassab, desde março de 2007, poderia interferir no andamento de sua campanha, Serra disse apenas: "Pesquisa de avaliação vai e vem. Não sou comentarista do Datafolha".

Bem-humorado, durante a visita às instalações da Biblioteca de São Paulo, José Serra mostrou o local aos presentes, conversou com funcionários e usuários e enalteceu o fato de as instalações serem totalmente preparadas para receber pessoas portadoras de necessidades especiais. Na inauguração da biblioteca, em 8 de fevereiro de 2010, quando dirigia o Palácio dos Bandeirantes, o então governador enalteceu justamente o quesito acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência física, visual, motora ou auditiva, destacando que a biblioteca é super avançada: "talvez poucas bibliotecas no mundo tenham este nível de acessibilidade".

Na visita que fez ao local na tarde deste domingo, o candidato tucano tirou muitas fotos com o público, principalmente com as crianças e assistiu a uma apresentação de dança russa, também na biblioteca. Em seu breve passeio pelo parque, Serra distribuiu beijos e abraços e arriscou andar de skate. Ele foi acompanhado na caminhada por alguns militantes que estavam no local e outros curiosos, além de seu candidato a vice, o ex-secretário municipal de Educação Alexandre Schneider (PSD).