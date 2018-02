Serra diz que CPI do Cachoeira serve de instrumento político do PT

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, acusou o PT de utilizar a CPI do Cachoeira como um instrumento político contra partidos de oposição. O tucano reagiu à convocação pela comissão do engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, que foi diretor do departamento de estradas do Estado quando Serra era governador.

"A CPI está sendo utilizada como instrumento político. É tipicamente petista: usar um aparato de Estado para oprimir e hostilizar adversários", disse Serra.

Paulo Preto foi convocado para a CPI para depor sobre contratos entre o governo paulista e a construtora Delta. Serra afirmou que não há irregularidades em obras da empreiteira.

"Meu governo não tem nada, nada a esconder", declarou.

O candidato do PSDB também criticou a Central Única dos Trabalhadores (CUT), que recebeu em seu congresso na capital paulista, na segunda-feira, 9, o petista Fernando Haddad.

"A CUT é uma entidade que vive de contribuições dos trabalhadores, que tem natureza pública, fazendo campanha eleitoral de um candidato. Isso é uma evidente irregularidade", afirmou.

Como ato da campanha municipal, Serra fez uma caminhada na região do Jaraguá, zona norte da capital paulista. Lá, conversou com comerciantes, exaltou a construção de um viaduto - iniciada em sua gestão - e prometeu investimentos na iluminação pública.

"É se debruçar sobre coisas que parecem pequenas, mas têm um efeito muito grande", disse o tucano.