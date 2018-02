Serra diz não comentar queda de Alckmin nas pesquisas Mantendo o tom de aparente neutralidade sobre as eleições à Prefeitura, o governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), negou-se hoje a comentar a queda do candidato do seu partido, Geraldo Alckmin, nas últimas pesquisas de intenções de voto. "Estou aqui para falar de tabagismo, não de campanha", contestou, ao ser questionado em evento de lançamento de campanha de combate ao fumo. "Se não, cada reunião que eu tiver vou ter que falar de eleição." O governador vêm enfrentando uma saia-justa desde o início da campanha eleitoral por ter como candidatos à Prefeitura, de um lado, o correligionário Alckmin e, de outro, Gilberto Kassab (DEM), candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC). Os tucanos pressionam Serra para que entre na campanha de Alckmin. Ele chegou a gravar um depoimento para o programa de TV do horário eleitoral gratuito do candidato do PSDB, mas, até agora, não apareceu publicamente ao lado do candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) e se nega a falar sobre o assunto à imprensa.