Serra dá largada à campanha criticando gestão do PT O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, iniciou oficial na tarde desta sexta-feira, 6, a campanha eleitoral, com evento na sede do partido, na região central da cidade. Em um discurso recheado de críticas aos adversários e, em especial, à administração da então prefeita e atual senadora petista Marta Suplicy (2001 a 2004), Serra afirmou: "Queremos uma campanha limpa, de propostas, comparando o que cada um fez pela cidade."