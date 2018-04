Serra: com Carvalho, campanha em SP não terá 'baixaria' O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), classificou hoje como "boa notícia" a vinda de Gilberto Carvalho, assessor licenciado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para coordenar a campanha de Marta Suplicy (PT), da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), à Prefeitura de São Paulo. "É uma garantia que não vamos ter baixaria nessa campanha, vamos ter uma campanha de nível porque eu conheço pessoalmente o Gilberto Carvalho e eu sei que ele é uma pessoa de nível." O governador afirmou que "sentiu-se orgulhoso" com a aprovação de 61% da administração de Gilberto Kassab (DEM), da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), à frente da Prefeitura da capital paulista, conforme divulgou hoje o Datafolha. "Eu iniciei a gestão, fui o prefeito, ele era o meu vice e continuou por mais tempo do que eu, que administrei a cidade por 15 meses", disse Serra, durante a inauguração do primeiro Poupatempo da Baixada Santista, no centro de Santos. Serra afirmou que, no segundo turno, vai gravar para o programa eleitoral de Kassab na TV e estará ao lado do prefeito "quando for necessário e quando for chamado". "Não é preciso sair correndo, quem se elege é o candidato, quem ganha as eleições são os candidatos, a gente apóia", disse o governador.