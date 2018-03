Série 'Entrevistas Estadão' recebe hoje Suplicy

O candidato do PT ao Senado, Eduardo Suplicy, participa hoje, às 16 horas, da série Entrevistas Estadão, que, nesta semana, terá a participação dos principais concorrentes na disputa. Na quarta-feira, no mesmo horário, o entrevistado será Gilberto Kassab (PSD). José Serra (PSDB) foi convidado, mas não confirmou presença.

As entrevistas serão realizadas no estúdio da TV Estadão, sem plateia, e terão transmissão ao vivo pelo portal Estadão.com.br e pelo canal do jornal no YouTube. Internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais, com a hashtag #EntrevistasEstadao.

A partir do dia 18, a série vai ouvir os seis principais candidatos à Presidência. Em setembro, será a vez dos candidatos a vice. Na semana passada, participaram candidatos ao governo paulista.