Sérgio Guerra faz campanha com candidatos do PSDB no PR O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra, teve hoje um dia corrido no Paraná, para fazer campanha a favor dos candidatos tucanos de Londrina, Luiz Carlos Hauly, e de Ponta Grossa, Pedro Wosgrau, os dois municípios que têm segundo turno no Estado. Amanhã, ele continua o trabalho em São Paulo, passando por São Bernardo do Campo e Guarulhos. Guerra chegou no início da tarde em Londrina, no norte do Estado, reunindo-se com o candidato, que disputa o segundo turno contra Antonio Belinati (PP). Logo depois, ele participou de uma caminhada pelo centro da cidade, acompanhado dos senadores tucanos Álvaro Dias (PR), Marisa Serrano (MS) e Arthur Virgílio (AM), e do deputado federal Gustavo Fruet (PR), além de lideranças locais do PSDB e de outros partidos que manifestaram apoio a Hauly. Por volta das 16 horas, Guerra e as lideranças tucanas foram a Ponta Grossa, no sul do Estado, onde repetiram o mesmo sistema de campanha, reunindo-se com Wosgrau e, depois, saindo para uma caminhada pelo centro da cidade. Wosgrau tenta a reeleição em uma disputa contra Sandro Alex (PPS).