Sérgio Cabral diz que Forças Armadas são bem-vindas ao Rio

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, disse nesta quinta-feira, 11, durante a entrega do Projeto Orla 100% Digital, que espera que a atuação das Forças Armadas durante a campanha eleitoral no Rio seja bem-sucedida e que qualquer apoio na segurança pública no estado é bem-vinda. Os militares começaram as operações em 28 comunidades do Estado do Rio, para reprimir crimes eleitorais. "O que vier ao encontro de garantir segurança à população é bem-vindo, porque a segurança é a primeira das liberdades. Essa frase não é minha, é de Tony Blair, e é verdade, porque sem ela, as outras liberdades não são asseguradas. E em um processo eleitoral isso é fundamental. Espero que a contribuição seja muito significativa para a garantia da transparência e da individualidade", disse Sérgio Cabral.