Senador faz piada sobre loiras e toma bronca de Marta A senadora Marta Suplicy (PT-SP) deu uma bronca no colega Pedro Taques (PDT-MT) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ela contestava o projeto de Taques que proíbe visitas íntimas a presos provisórios e condenados submetidos ao regime disciplinar diferenciado. Marta alegava ser falsa a ideia de traficantes receberem "namoradas loiras" no presídio, quando Taques comentou: "Nada contra as loiras, por favor".