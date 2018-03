Senador é alvo de protestos nas ruas e na internet O presidente do Senado, Renan Calheiros, é um dos alvos dos protestos que ocorrem há duas semanas. No último sábado, no ato contra a PEC 37 em São Paulo, o grito "Renan, safado, fora do Senado" só perdeu para um coro contra a PEC e outro contra o governo federal. Em fevereiro, o peemedebista foi objeto de uma campanha na internet que pediu o seu impeachment. Um abaixo-assinado no site Avaaz colheu quase 1,6 milhão de assinaturas que tentavam tirar Renan de sua cadeira - a petição não teve nenhum efeito prático porque o Congresso não tem obrigação de deliberar sobre pedidos populares de impeachment. Em 2007, Renan enfrentou dois processos de cassação. Em um, era acusado de ter despesas pessoais, como aluguel e pensão de uma filha, custeadas por um lobista. Foi absolvido pelo Senado nos dois casos, em votações secretas.