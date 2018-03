Senado pode votar hoje projeto sobre tributos do setor O regime especial de tributação para transporte público urbano que deve ser votado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado reduziria de 7% a 8%, de imediato, o preço das passagens na capital paulista. Haveria impacto, no entanto, sobre as tarifas de ônibus de todo o País. O projeto está sob relatoria do senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Além da aprovação no Senado, o texto provavelmente terá de voltar à Câmara. O projeto original da Câmara já concedia diversos benefícios fiscais em nível federal. Substitutivo apresentado por Lindbergh ampliou esses benefícios e condiciona o regime tributário à adesão de Estados e municípios, que deverão zerar as alíquotas do ICMS e do ISS das empresas de transporte, as quais terão de repassar os incentivos às tarifas.