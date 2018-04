Em nota divulgada ontem, o presidente da comissão do concurso público do Senado, Davi Anjos Paiva, admitiu o problema e disse que alteração do edital deve ser feita nos próximos dias.

O concurso do Senado de 2012 oferece 246 vagas, com salários que vão de R$ 13,8 mil a R$ 23,8 mil. A FGV receberá o valor arrecadado com as taxas de inscrição - o que pode chegar a cerca de R$ 15 milhões.