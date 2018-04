Senado aprova PEC do diploma para jornalista O Senado aprovou ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional que torna obrigatória a obtenção do diploma de curso superior de jornalismo para o exercício da profissão. De iniciativa do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), o texto contraria o Supremo Tribunal Federal, que decidiu em 2009 que a exigência do diploma atenta contra a liberdade de expressão.